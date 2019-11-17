"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019:

- وكيل تعز يوجه بإنشاء غرفة عمليات وتسخير كل الإمكانات لمكافحة "حمى الضنك" https://www.elyamnelaraby.com/434951 - بالصور.. مسؤول بتعز يكرم الفرق المشاركة في المركز الصيفي لكرة القدم https://www.elyamnelaraby.com/434949 - إب تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء انتشار الأوبئة بمناطق الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/434942 - هل الحمى الفيروسية المُنتشرة في تعز حمى ضنك؟ https://www.elyamnelaraby.com/434939 - صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا برازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/434936 - ارتقاع الإصابات بالحميات في تعز إلى أكثر من 6 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري https://www.elyamnelaraby.com/434934 - اشتباكات بالقاعدة وإصابة مدير أمنها واعتداء يطال رجال المرور بإب https://www.elyamnelaraby.com/434924 - تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء وضواحيها https://www.elyamnelaraby.com/434921 - مليشيا الحوثي بإب تستبعد قرابة 800 من موظفي التربية والتعليم https://www.elyamnelaraby.com/434920 - مصرع سبعة حوثيين وجرح آخرين أثناء إفشال تسلل بالحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/434915 - مأرب.. حمى الضنك تفتك بأبناء مديرية الجوبة https://www.elyamnelaraby.com/434913 - مليشيا الحوثي توقف عددا من "الكسارات" في همدان شمالي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/434911 - قباطي يزف بشرى لليمن في معرض برلين الدولي المقبل (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/434910 - منظمة تكشف أكثر مُحافظتين يُهددهما وباء حمى الضنك والملاريا https://www.elyamnelaraby.com/434906 - مُختلف الأسلحة الحوثية تستهدف مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434905 - نيران أسلحة الحوثي تطال مواقع للمشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434904 - بمكرمة محمد بن زايد.. الهلال الإماراتي يُنضم العرس الجماعي الـ5 بالمخا https://www.elyamnelaraby.com/434902 - القصف الحوثي يتواصل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434896 - المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها في الجاح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434894 - الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434892

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