الوزير قباطي يكشف آفاق تنفيذ اتفاق الرياض (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الشحات غريب

تحدث وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، حول آفاق تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



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وقال في حواره لــ "الخليج 365" بأن حالة الاستبشار المنشرة بين أبناء اليمن بعد التوقيع على اتفاق الرياض، بدأت تشوبها الكثير من القلق، بحكم البنود والتي لم يتم تنفيذها بحسب مواعيدها التي تم التوقيع لهذه الاتفاقية على سبيل المثال عودة الحكومة إلى عدن.

وأشار بأننا حرصين على تعزيز وتنفيذ الجوانب المختلفة للإتفاقية، مطالباً تعزيز الفعل والعمل لتنفيذ هذه الاتفاقية.