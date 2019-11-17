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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يقتل طليقته بطريقة بشعة جوار الكعبة المشرفة.. والسبب صادم! (جريمة تهز السعودية)

شهدت العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية جريمة قتل مروعة، بالقرب من الكعبة المشرفة، راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، قام الجانى الاثنين الماضي، باقتحام شقة طليقته السكنية بحي العزيزية في مكة، وأقدم على قتلها خنقًا، دون أن يغادر مكان الجريمة.

جديد اب برس :

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وذكرت الصحيفة، أن الجهات الأمنية التي وصلت إلى موقع الجريمة بعد تلقي بلاغات بوقوعها، وجدت القاتل يقف أمام منزل طليقته، وسلّم نفسه للجهات الأمنية.

وضبطت دورية الأمن التي حضرت في الموقع، الجاني والذي اعترف بارتكابه الجريمة وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات والأسباب الصادمة للحادثة.

ومن جانبه، أكد فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر في مكة المكرمة وفاة السيدة.