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عدن - ياسمين التهامي - تجاوزت حدود الحياء والأدب ...فتاة خليجية ثير غضباً واسعاً حول فوائد الزواج من الشاب الصغير
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة، لسيدة كويتية خرجت تعدد فوائد الزواج من الشاب الصغير بأسلوب وصفه النشطاء بأنه غير لائق وتجاوز حدود الأدب والحياء.
ونصت المواطنة الكويتية في الفيديو السيدات بالزواج من الشاب الصغير، عاقدة مقارنة بين الرجل الكبير والشاب الصغير.
جديد اب برس :
وقالت السيدة الكويتية، في الفيديو،:« أن الكبير وانتي معاه بالسيارة مهموم وساكت، أما الشاب الصغير وانتي معاه بالسيارة يشغل الأغاني.. هذا الصغير شباب حيوية مثقف يعرف يتكلم قوي..قوي الصغير هه.. قوي».
وأثار الفيديو غضب الكويتيين، مشيرين إلى أنها خرجت عن الحياء في حديثها، وهاجمها البعض موجهًا لها انتقادات لاذعة.
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#حياد | تعليقكم ؟؟— حياد (@7eyad) November 11, 2019
مواطنة: تزوجي "صغير" الصغير "قوي" ! pic.twitter.com/4Htm41Aq7w
حياد@7eyad
#حياد | تعليقكم ؟؟
مواطنة: تزوجي "صغير" الصغير "قوي" !
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#حياد | تعليقكم ؟؟— حياد (@7eyad) November 11, 2019
مواطنة: تزوجي "صغير" الصغير "قوي" ! pic.twitter.com/4Htm41Aq7w
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#حياد | تعليقكم ؟؟— حياد (@7eyad) November 11, 2019
مواطنة: تزوجي "صغير" الصغير "قوي" ! pic.twitter.com/4Htm41Aq7w
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