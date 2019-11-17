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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل جديدة وخطيرة للغاية...حساب شهير يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن تسميم الداعية السعودي عوض القرني في سجن الحاير في الرياض

أكّد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في سجون آل سعود إصابة الدكتور عوض القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير.

وقال الحساب إنه تأكد أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته)، ولا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير.

جديد اب برس :

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وشدد “معتقلي الرأي” على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في نظام آل سعود بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

ويعتقل نظام آل سعود ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.