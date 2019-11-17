شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" هل التهم الحزن قلبه على فراق الزعيم ام اكل جسمه المرض ...صورة صادمة للعميد احمد علي غير متوقعة كيف اصبح شكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صورة" هل التهم الحزن قلبه على فراق الزعيم ام اكل جسمه المرض ...صورة صادمة للعميد احمد علي غير متوقعة كيف اصبح شكل

ظهر العميد احمد علي نجل صالح بشكل غير معهود يبدوا هزيلاً والشيب يكسوا لحيته في حالة من الانكسار

ويبدوا ان العميد قد التهم الحزن قلبه على فراق والده او انه اصبح مصاب بمرض السكر

جديد اب برس :

Advertisements



وأظهرت الصورة التي نشرها الزوكا ، والتقطت اليوم، لنجل الرئيس الراحل "صالح" وقد أطلق لحيته وبدا الشيب واضحا على شعره وهو برفقة عوض الزوكا.

ويقيم احمد علي عبدالله في دولة الامارات منذ أن فرضت عليه العقوبات الدولية سنة 2014 ونادرا ما يظهر في لقاءات محدوده ونادرة كما لا يزال ممنوع من مزاولة نشاطه السياسي والعسكري بسبب العقوبات الدولية.