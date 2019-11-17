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عدن - ياسمين التهامي - "صور" العثور على سفينة نوح في هذه المنطقة.. بعد مرور أكثر من "7" آلاف عام على الطوفان

ظهرت عمليات استكشاف بحرية تحت الماء في البحرآآ الأسودآآ اكتشافات أثرية آآ يعتقد علماء أنها يضم بقايا لـ "سفينة نوح".

وبحسب الاستكشافات فقد أميط اللثام عن قطع بحرية تعود لآلاف السنين قابعة تحت البحر، منها ما كان جزءا من أساطيل بحرية، حيث تم العثور على بقايا سفينة حربية للحضارة اليونانية تعود إلى قبل 400 عام قبل الميلاد. جديد اب برس : Advertisements

وبين كل هذا الحطام توصل الباحثون إلى وجود بقايا لحطام سفينة تعود إلى أكثر من 7 آلاف سنة ، حيث كان البحرآآ الأسودآآ بحيرة عذبة صغيرة.

وتكمن أهمية هذه العينات التي عثر عليها الباحثون في البحرآآ الأسودآآ إلى تأكيد أن هذه المنطقة آآ ربما كان نقطة الانطلاق للمياه التي أغرقت حضاراتآآ العالمآآ القديم فيما يعرف بـ " طوفان نوح".

من جانبه صرح المستكشف الأمريكي بوب بالارد أن هناك ظاهرة غريبة في اعماق البحر الأحمر تؤدي إلى ما يشبه " تحنيط السفن"، أسفل القاع.

وأضاف المستكشف الأمريكي الشهير أن هذه الظاهرة هي انعدام الأكسجين تحت الماء، ما لا يسمح بمعيشة كائنات حية إلا أنواع قليلة من البكتريا، ما ساهم في تحول القاع إلى متحف اثري، بسبب تعرضه إلى ما يشبه عملية " التشميع"، بسبب هذه الظاهرة.

وشارك بالارد آآ في الرأي الباحثة آآ زدرافكا، والتي ترى أن الآثار الغارقة في قاعي البحرين الأبيض والمتوسط تميط اللثام عن ما حدث للحضارات القديمة، وهل هي بالفعل تم إغراقها قبل 7600 عام بفعل ما يعرف بـ" طوفان نوح".

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