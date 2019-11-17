السعودية تفاجئ الجميع وتعقد الصفقة التي تنهي حرب اليمن عبد الملك الحوثي يتخلى عن إيران وفتح مطار صنعاء مقابل حصوله على الحلم الذي لم يكن يتوقعه (تفاصيل)

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الرياض - محمد هويدي - قالت وكالة “أسوشييتد برس”، إنّ مسؤولين سعوديين وحوثيين أجروا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية ومن وراء الكواليس لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام في اليمن.

ونقلت الوكالة عن عضو وفد التفاوض التابع لجماعة الحوثيين، جمال عامر قوله: إن “الجانبين تواصلوا عبر الفيديو، خلال الشهرين الماضيين، كما جرت بينهم محادثات من خلال وسطاء أوروبيين”.

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وأضافت الوكالة أن المحادثات الحالية تتمحور حول مجموعة من الأهداف المؤقتة؛ مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف العربي في عام 2016.

كما تجري مناقشة إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود اليمنية السعودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمنية السابق والموجود في سلطنة عمان، للوكالة: إن “أبرز مخاوف السعوديين تشمل تفكيك قدرات الحوثيين الباليستية، وسلاح الطيران المسير، وكذا أمن حدود المملكة”.

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