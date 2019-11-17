هل الحمى الفيروسية المُنتشرة في تعز حمى ضنك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف طبيب يعمل بأحد المستشفيات الحكومية، عما إذا كانت الحمى المنشرة هي حمى الضنك أم لا في محافظة تعز.



وبين، أن الحمى الفيروسية التي انتشرت بشكل مُخيف بمحافظة تعز، ليست حمى ضنك.

وانتشرت مؤخرا الحمى الفيروسية بشكل مخيف في محافظة تعز، ما تسبب في إصابة آلاف الأشخاص في ظل عجز السلطات الرسمية في مواجهة الوباء.

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وبحسب مصادر طبية، فإن الحمى الفيروسية تشبه أعراضها حمى الضنك إلا أن مضاعفاتها خطيرة.

وقال الطبيب، آدم الجعيدي، إن "90% من حالات الإصابة بالحمى الفيروسية والتي نشك بأنها حمى الضنك تطلع نتائج فحوصاتها (negative) يعني سلبية يعني أنها ليست ضنك بل حمى فيروسية غير معروف سببها".

وأضاف الجعيدي وهو طبيب في المستشفى الجمهوري الحكومي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "منذ بداية جائحة الحمى إلى اليوم واجهنا المئات إن لم نقل الآلاف من حالات الحمى في أكثر من مستشفى لم نلقى سوى 5% من الحالات مثبته أنها ضنك يعني أن 95 تطلع سلبية كما أسلفنا".

وأشار إلى أن فيروس آخر "يغزو تعز" لافتاً إلى وجود فيروسات قاتلة إلا أن المسؤولين مهتمين بالكوليرا لأن فيها ملايين الدولارات من المنظمات. حد قوله.