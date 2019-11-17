ارتقاع الإصابات بالحميات في تعز إلى أكثر من 6 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف مسؤول محلي بمحافظة تعز، ارتقاع حالات الإصابة بالحميات أكثر من 6 آلاف حالة منذ مطلع العام الجاري.

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وقال مدير مركز مكافحة الأمراض والترصد الوبائي، الدكتور ياسين عبدالملك، إن عدد حالات الاشتباه بالحميات (الحمى الفيروسية والضنك) وصلت إلى 6467 حالة، بينها 2991 إيجابية و1666 سلبية"، مشيراً أن الوفيات بلغت خمس حالات.

وأضاف عبدالملك، وفق تصريحات صحيفة أن "الأنشطة مستمرة في عمليه الرش الضبابي والتثقيف الصحي وازاله بؤر تجمع البعوض الذي تواجده بات طفيف".