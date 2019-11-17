مأرب.. حمى الضنك تفتك بأبناء مديرية الجوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر طبية في محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الأحد، لإت الحالات المشتبه بإصابتها بحمى الضنك في إحدى قرى مديرية "الجوبة" جنوبي المحافظة ارتفعت بشكل ملحوظ.



وذكرت المصادر أن عدد المصابين بالحمى في المديرية وصل 126 حالة حتى صباح اليوم، مشيرة إلى أن المرض قد ينتقل إلى مديريات أخرى في حال لم تتم مكافحته.

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وتابعن المصادر أنها تلفت بلاغات عن وجد حالات جديدة في قرى كانت خالية من المرض، ومنها قرية الجديدة.

وأكدت المصدر أن حملة رش بدأت اليوم الأحد بدعم مكتب الصحة بالمحافظة، لمكافحة البعوض الناقل للأمراض في مديرية الجوبة وبقية مديريات المحافظة.