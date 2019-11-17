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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قباطي يزف بشرى لليمن في معرض برلين الدولي المقبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الشحات غريب
تحدث وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، حول جزيرة سقطري والاستراتيجية لعودة السياحة باليمن.
وقال في حواره لــ "الخليج 365"، بأن هناك اهتمام دولي وعربي كبير جداً بجزيرة سقطرى، والتي تعد الجزيرة الفريدة في العالم ، وقدرتها على أن تكون في فترة معينة محور الترويج السياحي باليمن.
وأضاف في الدورة 22 لمنظمة السياحة العالمية في داخل الصين، تمكنا من الحصول على الكثير من العروض للإستثمار في الجزيرة.
وأشار بأن الإمكانيات لتطوير السياحة ليس فقط في الجزيرة ولكن في البنية التحتية.
وقال بأن حالة الحرب أثرت ولكن هذا لم يمنعنا بأن نذكر العالم بأن اليمن لها قدرة على جلب السياحة، ومواقع كثيرة.
وكشف بأن سيتم تكريم اليمن في معرض برلين الدولي، وستستلم جائزة باعتبارها أحد المواقع المتقدمة في السياحة الثقافية.
وأكد بأن الآفاق المقبلة لاتفاق الرياض على صعيد السياحة واعدة جداً، حيث أنها لها بعد أهم في قضية السلام، لدحر المشروع الإيراني في اليمن.
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