ورد الان ...الموت يفجع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي...وابنتها زينب تصرخ وتبكي من الم الفراق "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أفجع الموت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها، حيث أعلنت زينب نصر فياض وفاة جدها من والداها.



ونعت فياض ابنة هيفاء، جدها وقالت: "فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت أعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل".

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ثم نشرت زينب فياض، صورة لجدها الراحل مع ابنتيها رهف ودانييلا، وعلقت عليها قائلة: "رح تضل بقلبي للأب"، مشيرة برمز القلب المنكسر على الصورة. والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير ثم حدثت القطيعة.

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