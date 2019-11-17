مُختلف الأسلحة الحوثية تستهدف مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

جددت المليشيا الحوثية قصف مواقع المشتركة في الدريهمي بمختلف الأسلحة.



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حيث قصفت مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة ، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي عبتجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 على فترات متقطعة.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.