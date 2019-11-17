بمكرمة محمد بن زايد.. الهلال الإماراتي يُنضم العرس الجماعي الـ5 بالمخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الخامس في الساحل الغربي، وضمّ العرس الجماعي الخامس 200 عريس وعروس في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي لليمن.



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وأقيم العرس الجماعي بحضور محمد الجنيبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي ، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية ولفيف من أهالي العرسان وجمع من المواطنين.

ويأتي تنظيم هذا العرس الجماعي في إطار الجهود الإنسانية الواسعة والمختلفة التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف المناطق المحررة باليمن.

وتسعى هيئة الهلال لدعم ومساعدة الشباب اليمني في الحصول على حياة آمنة مستقرة، ولتعزيز النسيج الإجتماعي بين أفراد المجتمع ونشر السعادة في أوساط المجتمع.