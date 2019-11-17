شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصف الحوثي يتواصل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية. Advertisements وأوضح المصدر عن قيام عناصر مليشيات الحوثي بإستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وبسلاح معدل البيكا . وأشار المصدر إلى قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى للقوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصف الحوثي يتواصل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.