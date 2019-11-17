المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها في الجاح بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجاح زن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. وأشارت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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