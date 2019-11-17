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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يبيع أبقار مزرعة حكومية وأرضية خاصة بالأوقاف في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
قالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "عباس علي العمدي" أقدم على بيع أبقار مزرعة حكومية، وأرضية خاصة بالأوقاف.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي "العمدي" المعين من مليشيا الحوثي وكيلا لمحافظة ذمار، كلف قيادات حوثية تابعة له، ببيع نحو 30 بقرة من أبقار مزرعة رصابة المملوكة للمؤسسة الاقتصادية، وكذا بيع أرضية كبيرة تابعة للأوقاف في مدينة ذمار بأكثر من 100 مليون ريال.
وتابعت أنه ورغم اعتراض مكتب الزراعة في ذمار، وفرع المؤسسة الاقتصادية، على بيع الأبقار كونها نوعية نادرة مستوردة من هولندا، إلا أن القيادي الحوثي هدد الرافضين لقراره باتخاذ إجراءات ضدهم .
ولفتت المصادر إلى أن القيادي الحوثي العمدي يمارس فسادا كبيرا ولديه صلاحيات مطلقة، بعد استقالة محافظ ذمار الحوثي محمد حسين المقدشي.
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