مأرب.. وفاة 122 شخصا واصابة 721 اخرين بحوادث مرورية خلال 10 اشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سجلت الحوادث المرورية التي شهدتها طرقات محافظة مأرب، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وفاة 122 شخصا بينهم 14 إمراة، واصابة 721 اخرين بينهم 71 امرأة، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنها بحوالي 290 مليون ريال.



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وذكر مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم علي مرح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن شوارع المحافظة وطرقاتها وخطوطها الدولية سجلت خلال نفس الفترة وقوع الف حادث مروري .. مرجعاً أسباب هذه الحوادث الى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير وانظمة المرور وعدم صيانة المركبات الى جانب رداءة الطرقات.

ولفت العقيد غانم إلى أن شرطة السير ضبطت خلال العشرة الأشهر الماضية، نحو 3400 مخالفة مرورية، واصدرت 7400 رخصة قيادة .. مضيفاً أن الايرادات المحصلة من المخالفات المرورية ورسوم اصدار الرخص ودفاتر الملكيات وتجديدها واللوحات المعدنية وغيرها بلغ خلال نفس الفترة 33 مليونا و547 الفا و250 ريالا بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 2 مليون و456 الفا و950 ريالا.