صنعاء.. دعوة للاحتشاد أمام منزل ضابط تختطفه مليشيا الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 دعت لجنة متابعة الإفراج عن العميد نبيل علي القرس الكميم، مشايخ وعقال ووجهاء وأعيان وكافة قبيلة الحدا للاحتشاد صباح الاثنين بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن العميد نبيل المختطف لدى الحوثيين.

ودعت اللجنة كافة زملاء ومحبي وأصدقاء العميد الكميم، بالاحتشاد تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام منزل العميد نبيل القرس الكائن في شارع الثلاثين المتفرع من شارع خولان. Advertisements ويهدف الاحتشاد للتحرك للجهات المختصة والمطالبة بالإفراج عن المختطف نبيل الكميم وزميله ماجد خزامه. واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، العميد نبيل علي القرس الكميم، الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، أثناء توجهه إلى سوق القات بأحد شوارع العاصمة، واقتادته إلى جهة غير معروفة.

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