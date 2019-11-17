شاهد: صورة نادرة تنشرلأمير سعودي كان سيتولى حكم المملكة وتم الاطاحة به ... وهذه نبذة مختصرة عنه

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

أزاح حساب تاريخ آل سعود الستار عن صورة نادرة للأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل أحد إخوة الملك عبد العزيز -رحمهما الله- ، وذلك خلال رده على طلب أحد المغردين.

وكان مغرد قد بادر بطلب صورة للأمير سعد بن عبدالرحمن ، مشيراً إلى أنه لم يرى واحدة لسمُوه من قبل .

ورد الحساب على المغرد بصورة للأمير سعد ، وعلق عليها قائلاً : ” المقصود لديك هو الأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل، أصغر إخوة الملك عبدالعزيز ، تفضل هذه هي صورته” .

وأوضح الحساب في نبذة بسيطة عن سموه ، أنه ولد في عام 1340هـ/1922م و توفي في عام 1374هـ/1955م .

وأشار إلى أنه أخ شقيق للأمير مساعد بن عبدالرحمن وللأميرة شاهة بنت عبدالرحمن والدتهم هي الأميرة عمشاء العجران الخالدي.

وما أن نشرت الصورة على تويتر، حتى انهالت الردود والتعليقات محملة بالدعوات بالرحمة والمغفرة للأمير سعد -رحمه الله- .

المقصود لديك هو الأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل، أصغر إخوة #الملك_عبدالعزيز، تفضل هذه هي صورته، علماً أنه ولد في عام 1340هـ/1922م و توفي في عام 1374هـ/1955م وهو أخ شقيق للأمير مساعد بن عبدالرحمن وللأميرة شاهة بنت عبدالرحمن والدتهم هي الأميرة عمشاء العجران الخالدي. https://t.co/AfCDUfTzXh pic.twitter.com/LsdssDeJ6o — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) November 13, 2019

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