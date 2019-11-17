عمران …القبض على قيادي حوثي بارز بوشاية من زوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في محافظة عمران عن فضيحة اخلاقية ارتكبها قيادي حوثي بارز في المحافظة ومقرب من مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

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وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي ألقى القبض على القيادي الحوثي ومدير مكتب التربية بمديرية عمران علي الماخذي والملقب بأبو زيد بعد كشفه من قبلهم في وضع مخل بالآداب. وقالت المصادر أن الماخذي كان يوهم زوجته ان لديه اجتماعات مهمة وعليها الخروج من المنزل وبعد ان تكرر الامر كثيرا بدأت تراود زوجته الشكوك فقررت مراقبته من بعيد.

وأضافت المصادر أن زوجته قامت بمراقبة البيت وتبين لها دخول إمراة غريبة إلى البيت ولم يدخل معها أحد فقامت بالإبلاغ عنه بطريقتها وظلت تراقب المنزل حتى جاء الأمن الوقائي وأمسكوه متلبسا بالزنا. وذكرت المصادر أن مدير مكتب التربية بالمحافظة اصدر قرار بتعيين مديرا لمكتب التربية بالمديرية بعد انتشار هذه الفضيحة وهذا ما يؤكد المعلومات حيث كان الماخذي يشغل منصب مدير مكتب التربية بمديرية عمران.

الجدير ذكره أن الماخذي كان يعتبر أحد أهم قيادات الحوثي بعمران وأحد النافذين كما أوكلت إليه عدة مهام في التربية والتعليم والتثقيف والتحشيد وكان أحد أبرز خطباء جماعة الحوثي، وأحد المشرفين على الدورات التي تقيمها لكبار الشخصيات بالمحافظة، وعُرف عنه البذائة وبث الشبهات والتطاول على الصحابة في كل خطبه واجتماعاته. هذا وتقوم مليشيا الحوثي الإرهابية في الفترة الأخيرة بمطاردة واختطاف أصحاب محلات الملابس النسائية والحلاقين بحجة منع الموضة وتقليد الغرب بينما قادتها يرتكبون كل الجرائم والموبقات.