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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الجوية بمطار سيئون الدولي تضبط مسافرا بحوزة كمية من القات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
ضبطت الشرطة الجوية، السبت، كمية من "نبتة" القات في حقيبة أحد المسافرين بمطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.
وأفاد مصدر عسكري أن حراسة المطار ضبطت كمية من شجرة القات بحوزة شاب يبلغ من العمر (23) عاماً كان ينوي تهريبها في الرحلة إلى القاهرة.
وأشار إلى أن الأمن العام ألقى القبض على الشاب واحتجزه للتحقيق.
وسبق وأحبطت الأجهزة العسكرية والأمنية بمطار سيئون، عدة محاولات لتهريب كميات من المخدرات والأدوية والممنوعات عبر المطار.
ويصنف القات ضمن المواد المخدرة عالمياً، ويحضر دخوله لمختلف الدول، ويسجن حامله ويُغرم في حال إلقاء القبض عليه.
وشددت الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بمطار سيئون الدولي من عمليات التحري والتدقيق للمسافرين، في الأشهر الأخيرة، قبل إقلاع الطائرات، كما ثبتت أجهزة مراقبة عالية الجودة للبحث عن مطلوبين أمنياً يتم من خلالها رصدهم قبل سفرهم للخارج.
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