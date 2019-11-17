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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اعلان تاريخي من وزير العمل السعودي حول الغاء تأشيرة "عامل"

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تصريحا جديدا بشأن ما يتداول حول التوجه إلى إلغاء تأشيرة عامل نهائيا.

جديد اب برس :

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وقال خالد أبا الخيل في تغريدة عبر موقع تويتر، الجمعة "توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة.. غير صحيح، ولم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح".

يذكر أن تصريحات المتحدث باسم الوزارة أتت عقب تصريح سابق لمدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل نايف العمير قال فيه إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيراً إلى أنه سيتم مستقبلاً إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائياً، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.

وأوضح العمير، على هامش ورشة عمل عقدت 12 نوفمبر الجاري في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات "برنامج الفحص المهني"، الذي سيطبق فقط على العمالة الأجنبية أن تطبيق البرنامج سيكون اختيارياً لمدة عام ابتداء من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزامياً، إلا أنه قد ينظر في تمديد التطبيق الاختياري.