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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس" ...لن تصدق الفضيحة الذي حصلت اليوم بينها وبين امير سعودي "شاهد"

كعادته الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتقن فن الرد على الأبواق القطرية التي لا هم لها سوى المملكة، وفي هذه المرة الضحية كانت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، بعدما قررت أن تبدأ سجالا معه. وقال ابن مساعد موجهًا حديثه لمذيعة قناة التحريض: «بدأتِ معي سجالًا منذ مدة وضاق بك الحال وعدمتِ الحجة فهربتِ مستخدمة البلوك». جديد اب برس : Advertisements وتابع: «الآن تمنشنينني مرة أخرى بعد أن أزلتِ البلوك، بالمناسبة ليس عيبًا أن تتابعيني من حساب آخر». وأضاف: «يا سيدة غادة عويص وضعك، وهذا آخر رد منّي عليك وسأستخدم معك خاصية الكتم فالبلوك كثير عليك». واستكمل ساخرًا من التعتيم الإعلامي من قبل قناة الفتنة على تظاهرات الإيرانيين قائلا: «بما أنني استخدمت خاصية الكتم مع مذيعة الجزيرة غادة عويس أتمنى ممن يود من الأحبة المتابعين إذا وجد عنده وقت فراغ أن يخبرها أن هناك مظاهرات في إيران علها تخبر قناتها لتسلط عليها ولو بقدر 10٪ من تغطيتها للمظاهرات في دول ليست على وفاق مع الجزيرة».

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