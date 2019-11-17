الأجهزة الأمنية تضبط 8 كيلو حشيش مخدر على مدخل عتق الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 ضبطت الأجهزة الأمنية كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية" إن رجال الأمن في القوات الخاصة تمكنت من ضبط 8 كيلو حشيش مخدر، عدن نقطة العكف بمدخل عاصمة المحافظة عتق". Advertisements وأضافت المصادر" أن العملية تمت أثناء محاولة عناصر إدخال الكمية من الجهة الغربية للمدنية". إلى ذلك ثمن المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات العميد ناصر الاعوش الدور الذي يقوم به فرع المكافحة في محافظة شبوة.

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