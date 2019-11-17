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نائب الرئيس يبعث ببرقية عزاء إلى محافظ حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

نائب الرئيس يبعث ببرقية عزاء إلى محافظ حجة

الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني في وفاة نجل أخيه عبدالله حمود السنيني.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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