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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماحدث لهما وماذا وجدوا داخل السيارة...وفاة مواطنة سعودية وشقيقتها بحادث مروري في جازان "شاهد الفيديو"

شهد طريق صبيا أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم السبت، حادثاً مروعاً ، أسفر عن وفاة قائدة مركبة وشقيقتها. ووقع الحادث عندما كانت تستقل سيدة وشقيقتها ، سيارة “لكزس” في طريقهما من محافظة صبيا إلى محافظة أبو عريش، قبل أن تنحرف مركبتهما عن مسارها وتصطدم بعمود إنارة وسيارة أخرى، ما أدى لوفاتهما. جديد اب برس : Advertisements ومن جانبها باشرت الفرق الإسعافية والدوريات الأمنية موقع الحادِث، وقامت باستكمال الإجراءات النظامية ونقل جثماني المتوفاتين إلى المستشفى.

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