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عدن - ياسمين التهامي - بركات تركي آل شيخ ...مغني راب عالمي يهين السعوديين ويعرض عليهم من على المسرح "حمالة صدر" حصل عليها من فتاة سعودية "شاهد بالفيديو "

أثار مغني الراب العالمي، راسل فيتالي، المعروف بلقب روس، جدلا واسعا في السعودية بتلويحه بحمالة صدر نسائية أثناء أدائه حفلا موسيقيا في أحد مسارح العاصمة السعودية الرياض. جديد اب برس : Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا أحيا روس حفلا فنيا صاخبا في منطقة البوليفارد بالرياض، مساء الجمعة، حيث لوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، كما اعتاد أن يفعل في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم. وحاول النجم الشاب إعطاء حمالة الصدر للحاضرين، لكنهم امتنعوا عن استقبال هذه "الهدية" التي طغى الجدل حولها على الحفل فور انتهائه. واعتاد مغني الراب الحصول على حمالة صدر من إحدى حاضرات حفلاته، لكن من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور أم من أحد أعضاء فرقته.

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