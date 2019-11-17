تعز: تظاهرة تندد بتدهور الوضع الصحي وتطالب بإعادة تشغيل ميناء المخا

تظاهر المئات من أبناء مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم السبت، تنديدا بتدهور الوضع الصحي.



وفي التظاهرة التي انطلقت من جولة العواضي، إلى أمام مبنى المحافظة المؤقت في شارع جمال وسط المدينة، رفع المشاركون شعارات "كنيولات صفراء" تعبيرا عن التدهور الصحي، ولافتات كتب عليها "الوباء يفتك بتعز".



ومؤخرا انتشرت في تعز الحمى الفيروسية بشكل مخيف ما تسبب في إصابة آلاف الأشخاص.



كما دعا المتظاهرون الحكومة الشرعية بسرعة صرف رواتب موظفي الكهرباء وصندوق النظافة والتحسين.



وجدد المتظاهرون مطالبتهم بمحاسبة وإقالة من وصفوهم بـ "الفاسدين" في السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة.

كما طالب المتظاهرون باستئناف تشغيل ميناء المخا تحت إدارة الحكومة الشرعية، وربط المديريات الساحلية إدارية بالسلطة المحلية بتعز. منددين باستمرار عسكرة الميناء من قبل تشكيلات مسلحة تابعة لنجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح المدعوم إماراتياً.





