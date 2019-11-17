الأصبحي يدين الاعتداء على منزل أحد وجهاء تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

أدان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز أحمد الأصبحي، كل الأعمال الإجرامية المقلقة للأمن والسكينة في مديرية الشمايتين محافظة تعز.

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وقال الأصبحي: "تابعنا ونتابع بألم ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في مديرية الشمايتين محافظة تعز من اختلالات أمنية وإفزاع للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة والتى أصبحت شبه مستمرة بشكل يومي منذ استهداف منزل المحافظ نبيل شمسان وتصفية مرافقيه الشهيدين أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني".

كما أدان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر بمحافظة تعز ما تعرض له الشيخ عادل الأصبحي ومنزله وأفراد حراسته يوم الخميس في مديرية الشمايتين محافظة تعز من اعتداء من قبل عصابة مسلحة اعتادت السلب والنهب واقلاق السكينة العامة.

وطالب الأصبحي الجهات والأجهزة الأمنية القيام بمسئوليتها بما يحفظ أمن واستقرار المديرية وسكانها ومحاربة الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها، وهو العمل المناط بالأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وحمل الأصبحي الجهات المختصة مسؤولية القبض على العصابة، وعدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية.