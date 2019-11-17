حكومة المرتزقة تنهب المخصصات المالية في بنك عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشفت مصادر إعلامية، عن قيام مسؤولين في حكومة المرتزقة بنهب مبالع ضخمة من أرصدة العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في عدن وتحويلها الى حساباتهم الشخصية.
وقالت المصادر نقلاً عن مسؤول في البنك المركزي بعدن ان وزراء في حكومة المرتزقة سحبوا اموال كبيرة، من حسابات وزاراتهم وذلك خلال الأيام القليلة الماضية ، مشيرة الى تواطؤ ادارة البنك المركزي بعدن حيال عمليات السحب من ارصدة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وذكرت المصادر أن اغلب الوزراء الخونة المتواجدين في الرياض، قاموا بتحويل اموال من حسابات وزاراتهم الى حساباتهم البنكية في الخارج خاصة في تركيا ودول اوروبية.
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