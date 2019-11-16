شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| أمطار رعدية على مدن ساحل حضرموت في هذه الأثناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - عبدالله الشادلي أفاد مراسل "الخليج 365" في حضرموت، أن مدن الساحل تشهد في هذه الأثناء أمطارا غزيرة، يصاحبها برق كثيف ورعد.

Advertisements وقال مراسلنا إن هذه الأمطار تأتي بالتزامن مع توقعات جوية صدرت قبل أيام. وبحسب مراسلنا، فإن الأجواء المائلة للحرارة منذ يوم أمس، تغيرت نحو الباردة صباح اليوم السبت.

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