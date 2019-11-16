تدشين دورة تدريبية خاصة بموظفي السجون في خمس محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة الترديبية الرابعة لموظفي السجون حول المهارات الإدارية والإجتماعية والضغوط النفسية والمهنية والتي تنظمها مصلحة التأهيل والإصلاح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

Advertisements ويشارك في الدورة التي تستمر خمسة أيام 12 مشارك ومشاركة من العاملين في ادارة السجون في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وتعز . وتهدف الدورة الى التعرف على مجال التعاون بين المصلحة والمنظمة وبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي السجون وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن ، الممول من برنامج الأمم المتحدة.

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