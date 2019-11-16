إختتام دورة تدريبية حول أسرار تقويم الأسنان إكلينيكيا في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اختتمت اليوم بمديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية تخصصية حول "أسرار تقويم الأسنان إكلينيكيا" بمشاركة 120 طبيب وطبيبة من خريجي كليات طب الأسنان من مختلف المحافظات .



وتناولت الدورة التي إستمرت اسبوع محاضرات خاصة بمعالجات حالات التقويم بطرق تضمن ثبات النتيجة مدى الحياة، وعبر التحليل الدقيق للحاله من خلال إستخدام الأشعة وأخذ مقاسات الفم والفحص الإكلينيكي.

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كما تضمن الدورة طرق معالجات بعض حالات الناب المطمور في العظم والفراغات الناتجه عن الأسنان المفقوده وراثيا، واستخدام الزرعات الصغيرة (mini implant) لمعالجة بعض الحالات تقويميا بعد أن كانت تعالج سابقا بالخلع والجراحه.

وفي ختام الدورة، أكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير وتحسين مستوى علاج حالات تقويم الأسنان في اليمن، ورفع كفاءة اطباء الأسنان وتقليل تكاليف العلاج العالية عند السفر للخارج.

بدورها أشارت منسقة الدورة الدكتورة ليالي عكوش، أن الدورة هدفت إلى تحسين وتطوير الوعي العلمي لأطباء الأسنان وتوفير أحدث الاختيارات العلاجية لحالات تقويم الأسنان بما يسهم في تقديم خدمة علاجية أفضل للمريض.