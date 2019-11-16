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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"عريس يكتشف ان عروسه رجل في ليلة الدخلة ..شاهد بالفيديو ماذا فعل؟؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مضاربة بين عريس وعروسه ليلة الزفاف إحدى الدول العربية، وذلك بعدما تبين له أن عروسه ماهي إلا رجل يرتدي ملابس النساء.

وأوضح مقطع الفيديو العروسة وقد تمزقت ملابسها وتبين أنها رجل وسط مضاربة عنيفة بين العروسين وأسرتيهما. جديد اب برس : Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

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