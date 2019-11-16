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عدن - ياسمين التهامي - "صور"اصابته بالرعب وفر هاربا...عروسه تصدم عريسها بظهور مرعب في لية الزفاف

هناك أفعال غريبة يقوم بها بعض العرسان خلال حفلات زفافهم، وأحياناً تقوم عروسة بفعل مقلب في زوجها في ليلة الدخلة ويوم الزفاف ، وفي بعض الأحيان يكون هذا الفعل الغريب من أهل العروسين، كما عل والد عروسة الإسكندرية مع ابنته وعريسها ليلة زفافهما، حيث قام بالنوم في وسطهما وعلى سريرهما يوم الزفاف.

فكما في الفيديو أسفل قامت كوافيرة بتجهيز عروسة مصرية لعريسها بشكل غريب، وكأنها شيطان، بل إن الكوافيرة نفسها أطلقت على العروسة إسم “العروسة الهلاك”، حيث بدت بالفعل وكأنها شيطان بعد وضع ميك أب غريب ومريب للعروسة، مما جعل العريس يبدو وكأنه يهرب بالفعل

جديد اب برس :

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ولكن كان هناك من يقف على الباب ويغلقه حتى لا يخرج العريس، ولكن في النهاية تبين أن الأمر كان عبارة عن مزحة ومقلب تم الإعداد له قبل مجئ العريس.



ولكن الأغرب من ذلك هو قيام عريس بارتداء فستان العروسة المكشوف من على الظهر والصدر وارتداء العروسة بدلة سوداء، وأقيمت مراسم الزفاف بهذا الشكل، وللتفاصيل خلال هذا الرابط.

كما أقدمت عروسة ثالثة على فعل عجيب، حيث قامت بالخروج من الكوافير إلى بنزينة، ودهنت جسدها وفستانها بزيت “رجيع”، وذلك في يوم زفافها , ولقي الفيديو المتداول اكثر من 6 مليون مشاهدة على فيسبوك خلال أيام قليلة