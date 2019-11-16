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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الدفاع تعلن بدء المعركة الحاسمة...بعد اشتباكات عدن... توجيهات عسكرية صارمة لقوات الشرعية

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، اليوم السبت، إن الشعب أصبح اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بخطورة الأطماع والمخططات الساعية للنيل من سيادته ووحدته، ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وبمرور مشاريع الخراب والفوضى.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً للقيادات العسكرية بمحافظة مأرب، للاطّلاع على المستجدات وسير العمليات الميدانية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وضم الاجتماع كل من، رئيس العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، ورئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي.

وشدد على أهمية التزام الجاهزية واليقظة في جميع الوحدات والمواقع، والتحلي بالانضباط والعزيمة والثبات في تنفيذ المهام الموكلة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وخدمة الأبطال الميامين الذين يرابطون في مواقع الشرف والفداء ويسطرون ملاحم البطولات التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

جديد اب برس :

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وحثّ الفريق المقدشي على أهمية تعزيز ما تحقق من مكتسبات في عملية تحرير واستعادة الوطن والمضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من ترابه، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة بما يجعل منها مؤسسة وطنية لحماية الوطن والحفاظ على الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأكد أن المؤسسة العسكرية هي الدعامة الصلبة للمشروع الوطني ومن يقع عليها الرهان في تحقيق وحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومن يقع عليها مسئولية مواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

وأوضح وزير الدفاع أن الشعب اليمني يؤمن بأن قواته المسلحة هي الأمل الآمن في استعادة حقه وحريته وكرامته التي سلبتها المليشيات الانقلابية وتلبية تطلعاته في بناء دولة يمنية ومستقبل واعد يُعيد لليمن مكانتها بين الشعوب العربية والعالمية..

ولفت إلى أن المسئولية الدستورية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية تفرض على الجميع القيام بواجباته وبذل المزيد من التضحيات الغالية التي تهون في خدمة الوطن، والعمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات التي لا يمكن أن تقف حجر عثرة في طريق الكفاح الوطني.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية؛ ووقفتهم الشجاعة لمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

يأتي ذلك في ظل ترقب شديد لفشل اتفاق الرياض بعد تعنت ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا ورفضه تسليم المنشآت الحكومية في عدن ومنع الحكومة من العودة لممارسة مهامها بعد نحو أسبوع ونصف على التوقيع.