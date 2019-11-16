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عدن - ياسمين التهامي - عرض مغري يستحيل رفضه...هذا ماقدمته الامارات لـ عبد الملك الحوثي الذي يجعله الحاكم المطلق لليمن وبلا منازع"تفاصيل"

كشفت صحيفة لبنانية جانبا من الكواليس حول حلحلة الملف اليمني، بدأ بالتقارب الايراني الاماراتي وما تلاه من تهدئة بين السعودية والحوثيين، وعلاقة ذلك برفع العقوبات عن طهران. وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية فإن ” الإماراتيين حاولوا مدّ جسور التواصل مع إيران بغية إقناعها بالضغط على الحوثيين لأجل القبول بعدة أمور، منها عدم القيام بأي عمل عسكري ضد الإمارات، والقبول بفكرة إعادة تقسيم اليمن بين الجنوب والشمال، ومنها عقد اتفاقات مع الإمارات للإشراف على جميع الموانئ البحرية لليمن المطلة على بحر العرب والبحر الأحمر”.

وذكرت الصحيفة انها ستمنح الحوثيين دعما ماليا سخيا وتمده بكل ما يحتاج اليه للوقوف ضد اي جهة تحاول ان تنزع السلطات منهم سواء على المستوى الداخلي او الاقليمي. وقالت الصحيفة، إن الإمارات، ” قدّمت في المقابل، تسهيلات لإيران كي تتجاوز العقوبات الأميركية، وتعد بأنها ستقود أكبر عملية إعادة إعمار لليمن كله، وأنها ستتولى تنظيم علاقة اليمن بالسعودية”.

جديد اب برس :

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