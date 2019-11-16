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عدن - ياسمين التهامي - بيان نعي عاجل صادر عن الديوان الملكي السعودي

“بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}. جديد اب برس : Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

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