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عدن - ياسمين التهامي - هيئة مستشفى الثورة العام تتسلم قافلة دوائية مكونه من عدد خمس شحنات من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه

دشنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة صباح اليوم السبت الموافق: ١٦-١١-٢٠١٩م بهيئة مستشفى الثورة العام استلام قافلة دوائية مكونه من عدد خمس شحنات من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه . وشكرت الدكتورة إيلان عبدالحق بإسمها وبأسم السلطة المحلية وكل ابناء مدينة تعز مركز الملك سلمان على كل الدعم المقدم لمحافظة تعز وابناءها و التخفيف من معاناة المواطنين بكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي . جديد اب برس : Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ كما أشادت الدكتورة إيلان بجهود مركز الملك سلمان ودعمه المتواصل واللامحدود لمحافظة تعز وابناءها وخاصه بالجانب الصحي طول الفترة الماضيه منذُ انشاء المركز والمستمر حتى اليوم.

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