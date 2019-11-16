على خطى والدتها شاهد ابنة الراقصة فيفي عبده في وصلة رقص (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت ابنة الراقصة فيفي مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام رصده موقع "سمابرس".

وظهرت عزة مجاهد في الفيديو وهي تغني وتتمايل على انغام احد الاغاني في مشهد مشابه للفيديوهات التي تنشرها والدتها فيفي عبده.

يذكر ان عزة مجاهد كانت قد عبرت عن حبها واعتزازها بوالدتها وذلك بعد ان قال لها احد متابعيها: ” يلا يا اللي أمك رقاصة” لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.

https://www.instagram.com/p/B42s--dpI3r/

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