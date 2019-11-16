"حوادث السير" حرب أخرى.. وفاة 122 شخص خلال 10 أشهر في طرقات مأرب

وفاة 122 شخصا بينهم 14 إمراة، واصابة 721 اخرين بينهم 71 امرأة، في حوادث مرورية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.



وقال مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم علي مرح "أن شوارع المحافظة وطرقاتها وخطوطها الدولية سجلت خلال نفس الفترة وقوع ألف حادث مروري".



وأرجع أسباب هذه الحوادث الى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير وانظمة المرور وعدم صيانة المركبات الى جانب رداءة الطرقات. وفقاً لمدير الشرطة.



وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث المرورية بحوالي 290 مليون ريال. بحسب ما نقلت وكالة "سبا" الرسمية.



واشار العقيد غانم "أن شرطة السير ضبطت خلال العشرة الأشهر الماضية، نحو 3400 مخالفة مرورية، واصدرت 7400 رخصة قيادة".



وقال "إن الايرادات المحصلة من المخالفات المرورية ورسوم اصدار الرخص ودفاتر الملكيات وتجديدها واللوحات المعدنية وغيرها بلغ خلال نفس الفترة 33 مليونا و547 الفا و250 ريالا بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 2 مليون و456 الفا و950 ريالا".

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