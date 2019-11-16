وقفة احتجاجية تندد بالسطو على أرضية مخصصة لبناء مدرسة في "المكلا" 

طالب محتجون بمدينة المكلا، بساحل محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، الجهات الحكومية والأمنية بالقيام بواجبها، تجاه متنفذين قاموا بالسطو على أرضية مخصصة لبناء مدرسة في المكلا. وشدد المحتجون من أهالي منطقة غرب الضيافة بمدينة المكلا على قيام الدولة بدورها في حماية الأرضية التي صرفت لبناء المدرسة. وهدد المحتجون خلال لافتات رفعت في الوقفة بأن الشارع أولى بهم للدراسة فيه إذا لم تقوم الجهات المعنية بمطالبهم. كما رفع المحتجون لافتات وعبارات مناشده قيادة المحافظة ومدير الأمن بإعادة الأرضية المدرسية وإيقاف المتنفذين.

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