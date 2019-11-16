شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم وكالة ملتقى المهرة لسفر والسياحة بسيحوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة تقدمت السلطة المحلية بسيحوت المتمثلة في الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية ومديره محمد سعد خريسان الزويدي بشهادة تقدير وعرفان لوكالة ملتقى المهرة لسفر والسياحة.

Advertisements ويأتي ذلك في ختام الدوري التنشيطي لاندية محافظة المهرة الذي قام برعاية كريمة من الوكالة وتحت أشراف مكتب الشباب والرياضة. كما قام برعاية كريمة من فرع أتحاد كرة القدم بالمحافظة على ما قدمت الوكالة من دعم سخي ورعاية للبطولة وختامها بنجاح وما تقوم به من دور في أنعاش الرياضة في المحافظة.

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