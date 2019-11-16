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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "قباطي" يوضح هدف إيران من اليمن.. وكيف نجحت عاصفة الحزم في دحر الانقلابيين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الشحات غريب
كشف وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي عن من يقف وراء الأزمة في اليمن ودور إيران.
وقال "قباطي" في حواره لــ "الخليج 365"، بأن بسبب موقع اليمن على الصعيد السياسي والجغرافي، هي التي فرضت عليها هذا الأمر على مدار التاريخ.
وأكد بأن اليمن مستهدفة في إيطار الكثير من الأجندات الدولية.
وقال إن إيران لها طموح للسيطرة على مضيق هرمز لفرض هيمنتها، والسيطرة على التجارة الدولية، حيث دفعت بمشروعها واجندتها في الشرق الأوسط، والذي تم التصدي له.
وأشاد بأن هذا المشروع يكاد كان سيسيطر على المنطقة لولا عاصفة الحزم في مارس 2015، وإعادة الامل التي تم دحر الإنقلابيين .
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