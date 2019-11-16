تقرير إستخباراتي يكشف تورط قطر في هجمات إيران على السفن التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صادر عن أجهزة استخبارات غربية، عن تورط دولة قطر في هجوم إيران على سفن تجارية كانت راسية في خليج عُمان مايو الماضي .



وقال التقرير أن دولة قطر كانت لديها معرفة مسبقة بالهجوم الإيراني على 4 سفن تجارية في خليج عمان في مايو الماضي، وتجاهلت تحذير حلفائها، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف التقرير الذي نشرته شبكة فوكس نيوز وأكدت مصداقيته، أنقطر كانت على علم مسبق بالهجوم على 12 ناقلة سعودية وناقلة نرويجية وسفينة تموين إماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة في الممر المائي الحيوي، الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي، بالقرب من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد التقرير أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ هو المسؤول عن مهاجمة ميناء الفجيرة، الذي يعد معبرا مائيا حيويا يربط بين مضيق هرمز والمحيط الهندي .. مشيرا إلى أن دولة قطر وعددا من مسؤولي الحكومة الإيرانية، كانوا على دراية بأنشطة الحرس الثوري الإيراني هذه وهدفها إرباك حركة الملاحة .

ونقلت القناة عن مشرعين من قوتين أوروبيتين في حلف الناتو إنهم سيعملون على الحصول على أجوبة بشأن التقرير من حكومات بلادهما.

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فيما أخبرت ”ناتالي جوليت“، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والشخصية الرئيسية في مكافحة الإرهاب الأوروبي، قناة ”فوكس نيوز“، بأنها ”قلقة للغاية“ بعد الاطلاع على تقرير المخابرات.

وقالت: ”أنوي طرح أسئلة مع زملائي في دول أخرى تربطهم صلات قوية في الشرق الأوسط مثل بريطانيا ومع حكومتنا، سأرسل التقرير إلى رئيس قسم الأمن وكذلك وزير الدفاع“.

وأكدت جوليت، التي قادت لجنة تحقق في الشبكات الجهادية في أوروبا، وأعدت تقريرًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب، للصحيفة أن ”تقرير الاستخبارات قُدم إلى السلطات الفرنسية وسيتم التحقيق في محتوياته“.

بدوره؛ أكد ”إيان بيسلي جونيور“، المشرع البريطاني الذي لديه أيضًا نسخة من تقرير الاستخبارات، لقناة فوكس نيوز، أن محتوياته ”مثيرة للقلق للغاية وتتطلب تحقيقًا جادًا وفوريًا من قبل حكومتي“.

وقال ”سأطلب من حكومتي التحقيق على الفور في الادعاءات الواردة في هذا التقرير، إذا ثبت صحة ذلك، فإن هذا يطرح أسئلة جدية لتحالفاتنا في هذه المنطقة، يجب أخذ التهديد الإيراني على محمل الجد وأنتظر رد الحكومة“.