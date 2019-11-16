القوات المشتركة تستهدف مواقع وتعزيزات الميليشيات غرب قعطبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الضالع - الخليج 365

إستهدفت مدفعية القوات المشتركة اليوم السبت، مواقع مليشيات الحوثي الانقلابيه بجبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة، بالتزامن مع قصف عشوائي شنته الميليشيات بإتجاه المناطق السكنية .



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وقال المسؤول الإعلامي في جبهة الفاخر، مرزوق الصيادي، أن راجمات الصواريخ ومدفعية القوات المشتركة صباح اليوم مواقع مسلحي الحوثي بجبهة الفاخر غرب مديرية اثناء تبديل وتغيير الخدمات في مواقع مليشيات الحوثي.

وأشار إلى أن الميليشيات إستقدمت تعزيزات من محافظة إب الخاضعة لسيطرتها تم رصدها من قبل القوات المشتركة التي إستهدفتها في منطقة بيت الشرجي وحبيل السمعي وخلفت قتلا وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابيه .

واضاف الصيادي ان دبابة المليشيات الانقلابية المتمركزة بجبل العرايف غرب منطقة الفاخر بقعطبة قصفت قذائف عشوائية سقطت بين قرى شخب المكتظة بالسكان، في حين تتعمد المليشيات الانقلابية لقصف القرى والمناطق الأهلة بالسكان بين الحين والاخر يسقط على اثر ذلك القصف شهداء وجرحى مدنيين .