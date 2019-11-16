جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء كشف مصدر خاص عن تمكن القوات اليمنية من تحقيق إنجازات جديدة في مجال الصناعات العسكرية. واشار المصدر في تصريحه لـ” الخليج 365 ” أن دائرة التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية، تمكنت مؤخراً تطوير اسلحة واليات عسكرية جديدة لم يتم الكشف عنها في السابق، مبيناً أن دائرة التصنيع تمكنت من صناعة مدرعات عسكرية ذات مواصفات عالية، منها مدرعة ” بأس “. وحصل الخليج 365 على صوره لأول مدرعة يمنية Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن انجاز عسكري مهم في مجال التصنيع وشهارة نت بنفرد بنشر أول صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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