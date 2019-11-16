تقوية المناعة وزيادة الطاقة: 3 أطعمة خارقة لا تخطر على بال

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عدن - ياسمين التهامي - قد تحتاجين في الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء إلى بعض العناصر الغذائية، التي تعمل على تقوية مناعة الجسم وزيادة طاقته، والتخلص من التعب والإرهاق.



يسمى فطر الشيتاكي في الصين "إكسير العمر الطويل" ولا يزال يُستخدم على نطاق واسع من قبل أطباء الطب الصيني التقليدي.

ويشتهر هذا الفطر على وجه الخصوص بتأثيره المقوي التناغمي، لأنه يحفّز وظائف الجسم بشكل عام ويعزز العمر الطويل، والقوة الجنسية والتحمّل الجسدي. ويحتوي فطر الشيتاكي على كميات كبيرة من العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، كما أنّ مركبه النشط، اللينتينان وهو سكر يمتلك خصائص مضادّة للسرطان.

• تحت أيّ شكل؟ على شكل مسحوق: يُنقع فطر الشيتاكي المجفف لمدة ساعة على الأقل في الماء، ثمَّ يجفف بلطف ويتم تقطيع القبعة إلى شرائح، ثم إضافتها إلى السلطة والكينوا وجنين الصويا، ويؤكل مع الوجبات مع كمية كبيرة من الماء. أو على شكل مستخلص سائل: كبسولة في اليوم مع كوب كبير من الماء، ويفضل في الصباح ولمدة 5 أيام إلى فترة 4 أسابيع.

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السبيرولينا: عالية التركيز بالفيتامينات

السبيرولينا هي الطحالب الخضراء الصغيرة التي تعيش في المياه العذبة الزرقاء منذ 2.5 مليار سنة. وهي الشكل البدائي الأول للحياة على الأرض. وقد عرفتها حضارة الأزتيك والإنكا، ودمجتها في نظامها الغذائي وكذلك العديد من القبائل الأفريقية المختلفة.

السبيرولينا مركزة جدًّا بالبروتينات، وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية المتعددة غير المشبّعة، والفيتامينات من مجموعة "بي" ( B1 و B2 و B9 و B12) والعناصر المعدنية (الكروم والمغنيسيوم والسيلينيوم والحديد). كل 10 غرامات من السبيرولينا ستكون غنية كذلك بالفيتامين "سي" C، بما يعادل الكمية الموجودة في 4 برتقالات، وبالحديد بما يعادل الكمية الموجودة في 6 حبات من الأرضي شوكي، وبالفيتامين "أ" A بما يعادل الكمية الموجودة في 4 حبات جزر . بالإضافة إلى فوائد أخرى وتأثيرها كمضادّ قوي للأكسدة (وبالتالي المساعدة على محاربة شيخوخة الخلايا). والسبيرولينا تحفّز الدفاعات الطبيعية للجسم وخلايا "تي" T وخلايا "إن ك" NK وتسمى "القاتل الطبيعي" لخلايا السرطان والخلايا المصابة بالفيروسات، وتحفّز إنتاج كريات الدم الحمراء. وتزيد كذلك النشاط العضلي.

• كيف نستفيد من السبيرولينا: كعلاج يمكن تجديده مع تغيير كل موسم، وينبغي الحذر لعدم طهوه على الإطلاق. يؤخذ ما يعادل من غرام إلى غرامين خلال الأربعة أيام الأولى، ثمَّ نزيد الكمية تدريجيًّا لتصبح الجرعة 5 غرامات في اليوم.

• تحت أيّ شكل؟ على شكل كبسولات مع كوب من الماء ( من 4 إلى 10 كبسولات 500 ملغم مرتين في اليوم) أو على شكل رقائق مسحوقة من الأغصان، يتم رشها على السلطات والخضروات النيئة، والشوربات واللبن الرائب والكمبوت. الماكا: جنسنغ البيرو

الماكا معروفة منذ 4 آلاف سنة في جبال الأنديز، حيث تنمو على المرتفعات ( 4000 متر)، وهذا الدرن كان يُستخدم كمقوٍّ قبل المعارك سواء للبشر أو للخيول. وفي يومنا هذا يستهلكه سكان البيرو مسحوقًا ومصنوعًا على شكل بسكويت أو كمشروب.

ولا تحتوي الماكا على عنصر نشط رئيسي محدد، وإنما على تآزر من الفيتامينات والعناصر المعدنية مثل الزنك واليود، والمغنيسيوم والحديد، والمواد العضوية الأخرى والستيرويدات النباتية (الدهون النباتية) والمواد القلوية. وتحفّز كذلك التعلم.

• كيف نستفيد من الماكا؟ كعلاج لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يتخللها فترة راحة لمدة أسبوع.

• تحت أيّ شكل؟ على شكل بودرة، ملعقة صغيرة واحدة إلى اثنتين كل يوم مخففة في حليب نباتي أو ماء، أو يتم رشها على السلطات أو الشوربة، أو على شكل كبسولات: 4 كبسولات في اليوم.

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